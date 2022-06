Salon de l’utile à l’agréable Guémar Guémar Catégories d’évènement: 68970

Guémar

Salon de l’utile à l’agréable Guémar, 23 octobre 2022, Guémar. Salon de l’utile à l’agréable Guémar

2022-10-23 10:00:00 – 2022-10-23 17:00:00

Guémar 68970 Ce salon rassemble les conseillers et grands noms de la vente à domicile ainsi que certains producteurs locaux. Chacun y trouvera toutes les nouveautés, idées cadeaux ainsi que des démonstrations et dégustations sur les différents stands.A 15h00, un défilé de mode est également prévu au programme! Envie de découvrir des nouveautés ou de trouver des idées cadeaux ? C’est au salon de l’utile à l’agréable que vous trouverez votre bonheur ! Les plus grands noms de la vente à domicile et des producteurs locaux se réunissent à la salle des fêtes. +33 6 33 56 81 24 Ce salon rassemble les conseillers et grands noms de la vente à domicile ainsi que certains producteurs locaux. Chacun y trouvera toutes les nouveautés, idées cadeaux ainsi que des démonstrations et dégustations sur les différents stands.A 15h00, un défilé de mode est également prévu au programme! Guémar

dernière mise à jour : 2021-12-18 par

Détails Catégories d’évènement: 68970, Guémar Autres Lieu Guémar Adresse Ville Guémar lieuville Guémar Departement 68970

Guémar Guémar 68970 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guemar/

Salon de l’utile à l’agréable Guémar 2022-10-23 was last modified: by Salon de l’utile à l’agréable Guémar Guémar 23 octobre 2022 68970 Guémar

Guémar 68970