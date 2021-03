Menton Ville de Menton Alpes-Maritimes, Menton Salon de l’orientation et de la formation professionnelle Menton- édition digitale Ville de Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Salon de l'orientation et de la formation professionnelle Menton- édition digitale Une filière, un diplôme, un métier, c'est maintenant derrière votre écran ! Vous êtes lycéen, étudiant ou titulaire d'un bac + 1, + 2 ou + 3 ? Sans la contrainte d'une inscription préalable, entrez dans un salon 100% digital en toute liberté ! Rendez-vous incontournable dans les Alpes-Maritimes pour les jeunes de 16 à 25 ans en quête d'informations et de soutien quant à leur vie scolaire, étudiante ou professionnelle. Ce salon permet d'offrir aux jeunes un espace privilégié à la rencontre des formateurs et professionnels de nombreux secteurs ainsi qu'un accompagnement dans la construction de leur avenir professionnel.

