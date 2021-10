Épinal Épinal Épinal, Vosges SALON DE L’ORIENTATION E-PÔLE SUP Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

SALON DE L'ORIENTATION E-PÔLE SUP 2021-10-08 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-08 17:00:00 17:00:00 CENTRE DES CONGRES EPINAL Perrine 7 avenue Saint Dié

Épinal Vosges

Épinal Vosges Le Salon Post Bac d’Épinal, organisé par l’association E-Pole Sup aura lieu vendredi 8 octobre. L’objectif : informer les lycéens dans leurs choix d’orientation et de poursuite d’études. Chaque année, les établissements d’enseignement supérieur, sont réunis au centre des congrès d’Epinal pour informer les jeunes sur les formations dispensées dans leurs établissements. Les enseignants ainsi que des étudiants seront à disposition des élèves pour échanger sur leurs expériences. +33 3 29 64 14 40 https://maisondeletudiant-epinal.com/ Centre des Congrès dernière mise à jour : 2021-09-28 par

