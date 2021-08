Aussonne Aussonne Aussonne, Haute-Garonne SALON DE L’IMMOBILIER Aussonne Aussonne Catégories d’évènement: Aussonne

SALON DE L’IMMOBILIER Aussonne, 1 octobre 2021, Aussonne. SALON DE L’IMMOBILIER 2021-10-01 – 2021-10-03 MEETT Concorde Avenue

Aussonne Haute-Garonne Aussonne Haute-Garonne 80 exposants seront présents (immobilier neuf/ancien, constructeurs de maison, financement, gestion de patrimoine, investissement à l’étranger…). Le salon propose également des services pour accompagner les visiteurs dans la réalisation de leur projet immobilier :

– Des conférences pour informer et conseiller les visiteurs quel que soit leur projet (achat, investissement, financement, transmission du patrimoine…).

– Un espace consultations, des consultations gratuites et personnalisées : 400 consultations gratuites personnalisées avec des avocats, architectes… à l’espace Conseils-Consultations d’experts

– 7 parcours thématiques pour accompagner le visiteur : J’achète dans l’immobilier neuf, Je fais construire ma maison, J’investis dans l’immobilier ancien, J’achète ma maison, Je rénove ma maison, J’investis dans l’immobilier neuf, Je construis mon patrimoine. Le salon de l’immobilier de Toulouse, le seul événement de la région Occitanie dédié à tout l’immobilier résidentiel (neuf, ancien, maison individuelle). C’est un événement destiné aux toulousains à la recherche d’un bien immobilier pour y vivre ou investir. http://www.salons-immobilier.com/ 80 exposants seront présents (immobilier neuf/ancien, constructeurs de maison, financement, gestion de patrimoine, investissement à l’étranger…). Le salon propose également des services pour accompagner les visiteurs dans la réalisation de leur projet immobilier :

