Salon de l’illustration Salle de la Chapelaine, 19 mars 2022, Divatte-sur-Loire.

Salon de l’illustration

du samedi 19 mars au dimanche 20 mars à Salle de la Chapelaine

Depuis de nombreuses années maintenant l’Espace COOLturel organise des rencontres et des ateliers avec des artistes d’horizons divers. Il était pour nous important de valoriser ce savoir faire en créant un événement d’une toute autre ampleur, riche d’encore plus de découvertes et d’émerveillements. Des rencontres avec des artistes issu·es de différents univers, publicité, peinture, bande dessinée et/ou encore de l’illustration jeunesse, vous sont proposées les 19 et 20 mars prochains. Ces rencontres seront aussi l’occasion pour vous, petit·es et grand·es, de participer à de nombreux ateliers et de vous initier aux métiers de l’illustration.

Entrée libre et gratuite

Rencontres et dédicaces

Salle de la Chapelaine Rue du Stade, 44450 Divatte-sur-Loire Divatte-sur-Loire La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T18:00:00