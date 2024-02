SALON DE L’HÔTELLERIE, RESTAURATION ET DU TOURISME Valras-Plage, mercredi 6 mars 2024.

SALON DE L’HÔTELLERIE, RESTAURATION ET DU TOURISME Valras-Plage Hérault

Vous êtes à la recherche d’un emploi saisonnier pour cet été ? Pas de souci ! Venez au Salon de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme et des petits commerces et déposez votre CV aux établissements qui vous intéressent !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 09:00:00

fin : 2024-03-06 14:00:00

11 Boulevard du Commandant L’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie

