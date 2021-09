Thionville Thionville Moselle, Thionville SALON DE L’HABITAT Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

SALON DE L’HABITAT Thionville, 11 septembre 2021, Thionville. SALON DE L’HABITAT 2021-09-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-12 18:30:00 18:30:00 Espace multifonctionnel Veymerange 14 route du Buchel

Thionville Moselle 2 EUR Le salon de l’Habitat de Thionville est un salon à taille humaine, agréable à visiter. Suivez le chemin proposé, vous pourrez alors rencontrer tous les exposants présents ! Vous profiterez de conditions spéciales salon, d’exposition et de démonstration, de réponses à vos questions et de devis précis. Le salon de l’Habitat de Thionville a été créé en 2006. Depuis, les professionnels du secteur sont fidèles, et viennent chaque année à la rencontre d’un public intéressé, et pourvu de projets concrets. info@mairie-thionville.fr +33 3 82 34 21 10 http://www.thionville.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Espace multifonctionnel Veymerange 14 route du Buchel Ville Thionville lieuville 49.35751#6.11028