SALON DE L’HABITAT – SEGRE Segré-en-Anjou Bleu, 2 octobre 2021-2 octobre 2021, Segré-en-Anjou Bleu.

SALON DE L’HABITAT – SEGRE 2021-10-02 10:00:00 – 2021-10-03 19:00:00 Sainte-Gemmes-d’Andigné Parc des expositions

Segré-en-Anjou Bleu 49500

EUR 1 1 Rendez-vous les 2 et 3 octobre 2021 pour découvrir la nouvelle édition du salon de l’habitat de Segré.

Au programme durant ces deux jours, de nombreux professionnels, locaux pour la majorité, présenteront les nouvelles tendances en matière d’habitat, de décoration, d’aménagement et de rénovation. Ainsi, ils pourront conseiller les visiteurs dans la réalisation de leur projet. Le salon sera le rendez-vous incontournable du département et présentera un panorama complet des savoir-faire des professionnels de l’habitat.

Salon de l’habitat au parc des expositions à Sainte-Gemmes-d’Andigné.

+33 2 41 61 21 29 http://www.segre-expo.com/

