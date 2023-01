SALON DE L’HABITAT Pornichet Pornichet Pornichet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornichet

SALON DE L’HABITAT Pornichet, 10 mars 2023, Pornichet Pornichet. SALON DE L’HABITAT 1 avenue de l’Hippodrome Centre de Congrès – Hippodrome de Pornichet Pornichet Loire-Atlantique Centre de Congrès – Hippodrome de Pornichet 1 avenue de l’Hippodrome

2023-03-10 – 2023-03-10

Centre de Congrès – Hippodrome de Pornichet 1 avenue de l’Hippodrome

Pornichet

Loire-Atlantique Pornichet 5 halls d’expositions, plus de 150 exposants sur un lieu unique : le centre de Congrès de l’Hippodrome de Pornichet En partenariat avec la radio RCA Du 10 au 12 mars 2023 de 10h à 19h Entrée gratuite et parkings gratuits Restauration sur place Plus d’informations sur le site Salon de l’Habitat Le grand rendez-vous de l’habitat, de l’immobilier et de la déco info@pornichet.fr +33 2 40 61 33 33 Centre de Congrès – Hippodrome de Pornichet 1 avenue de l’Hippodrome Pornichet

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Autres Lieu Pornichet Adresse Pornichet Loire-Atlantique Centre de Congrès - Hippodrome de Pornichet 1 avenue de l'Hippodrome Ville Pornichet Pornichet lieuville Centre de Congrès - Hippodrome de Pornichet 1 avenue de l'Hippodrome Pornichet Departement Loire-Atlantique

Pornichet Pornichet Pornichet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornichet-pornichet/

SALON DE L’HABITAT Pornichet 2023-03-10 was last modified: by SALON DE L’HABITAT Pornichet Pornichet 10 mars 2023 1 avenue de l'Hippodrome Centre de Congrès - Hippodrome de Pornichet Pornichet Loire-Atlantique Loire-Atlantique Pornichet Pornichet, Loire-Atlantique

Pornichet Pornichet Loire-Atlantique