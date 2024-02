Salon de l’habitat Centre Associatif Parodien Paray-le-Monial, samedi 9 mars 2024.

Salon de l’habitat Centre Associatif Parodien Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Retrouvez la 17ème édition du Salon de l’habitat, de la décoration et du jardin. Plus de 4 000m² d’exposition intérieure et extérieure rassemblant plus de 60 professionnels régionaux de l’habitat prêts à vous guider dans vos projets. Des idées ou envies en perspective ? Nos spécialistes en construction, rénovation, aménagement intérieur, décoration et jardin sont là pour vous aider ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-10 19:00:00

Centre Associatif Parodien 9 rue Pierre Lathuilière

Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@tecknyscene.com

L’événement Salon de l’habitat Paray-le-Monial a été mis à jour le 2024-01-31 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III