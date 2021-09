Fleury-les-Aubrais ChapitO Fleury-les-Aubrais, Loiret Salon de l’Habitat, Meubles & Déco’ 2021 ChapitO Fleury-les-Aubrais Catégories d’évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret

Salon de l’Habitat, Meubles & Déco’ 2021 ChapitO, 17 septembre 2021, Fleury-les-Aubrais. Salon de l’Habitat, Meubles & Déco’ 2021

du vendredi 17 septembre au lundi 20 septembre à ChapitO

Les salons, ça vous inspire ! Le salon de l’Habitat, Meubles & Déco’ est de retour du 17 au 20 septembre au Chapit’O à Fleury les Aubrais. C’est LE rdv incontournable de la rentrée pour donner vie à vos projets : construction, rénovation, aménagement, décoration.. Edition spéciale « Plein Air » avec l’Univers Jardin & un Espace dédié aux Camping-cars ! Pass Sanitaire obligatoire pour une visite en toute sérénité. + d’infos sur [[https://www.salon-habitat-orleans.fr/](https://www.salon-habitat-orleans.fr/)](https://www.salon-habitat-orleans.fr/)

TARIFS D’ENTREE : 6€ pour les adultes, 4€ pour les étudiants et + de 65 ans, gratuit pour les moins de 12 ans & personnes handicapées munies d’une carte. TARIF PROMOTIONNEL SUR LA BILLETERIE EN LIGNE: 5€ adultes, 3,50€ pour les étudiants et plus de 65 ans

Le salon de l’Habitat, Meubles & Déco, Spécial Jardin, est de retour du 17 au 20 septembre 2021 au Chapit’O ChapitO stade de la vallée, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T21:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00;2021-09-20T10:00:00 2021-09-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Lieu ChapitO Adresse stade de la vallée, Fleury les Aubrais Ville Fleury-les-Aubrais lieuville ChapitO Fleury-les-Aubrais