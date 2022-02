SALON DE L’HABITAT Mayenne, 26 février 2022, Mayenne.

2 2 EUR Tout pour la maison : investissement, construction, aménagement, décoration, jardin, sécurité, économie d’énergie.

Une dizaine de bénévoles mobilisés pour l’occasion et 80 exposants du secteur seront présents.

Il y aura deux espaces de restaurations, le premier sera à l’intérieur avec des entrées et des plats chauds préparés par un traiteur, et le second sera une caravane proposant des plats à déguster sur le pouce à l’extérieur. Pour les enfants, des structures gonflables seront également installées.

Avec le ticket d’entrée, les visiteurs auront aussi la possibilité de participer à une tombola.

Le salon de l’habitat de Mayenne, organisé par l’association Mayenne Foires et Salons, est de retour pour sa 15e édition.

mfsmayenne@gmail.com +33 6 81 93 83 52

