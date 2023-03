SALON DE L’HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE La Barroise Bar-le-Duc Catégories d’Évènement: Bar-le-Duc

Meuse Il s’agit d’un salon à destination du grand public regroupant les professionnels du bâtiment et du développement durable. L’accent est mis sur le parcours de rénovation des bâtiments.

Les acteurs institutionnels seront également présents afin d’aiguiller les porteurs de projets dans leurs démarches (administratif, financement, conseil…). Entrée gratuite. Ville de Bar-le-Duc

