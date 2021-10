Salon de l’habitat et de l’immobilier de Bressuire Bressuire, 8 octobre 2021, Bressuire.

Salon de l’habitat et de l’immobilier de Bressuire 2021-10-08 – 2021-10-09

Bressuire Deux-Sèvres

EUR Dans une année marquée une nouvelle fois par un contexte sanitaire particulier, le salon de l’habitat et de l’immobilier de Bressuire fait sa rentrée !

Changer d’habitat, adapter son logement à ses nouvelles envies, étudier ses possibilités… Les différents confinements ont poussé les français à porter un regard nouveau sur leur maison, appartement, jardin… Et à adopter de nouvelles habitudes de vie. Pêle-mêle, avec l’essor du télétravail, la maison devient de plus en plus un lieu de travail pour de nombreux salariés. Les français n’ont jamais autant épargné, permettant des investissements plus poussés, les jardins sont davantage aménagés/repensés…

+33 2 54 27 17 72

non communiqué

