Salon de l’habitat et de la décoration du Val de l’Eyre Le Barp, 1 octobre 2021, Le Barp.

Salon de l’habitat et de la décoration du Val de l’Eyre 2021-10-01 – 2021-10-03 Salle du Bateau Lyre 88 avenue de Gascogne

Le Barp Gironde Le Barp

Retrouvez la 8ème édition du salon de l’Habitat et de la décoration du Val de l’Eyre !

Cette année le salon aura pour thématique la transition énergétique.

Vous y retrouverez des professionnels du bâtiment et de l’habitat (Construction – Rénovation – Aménagement – Décoration – Menuiserie – Financement) pour vous conseiller sur votre projet immobilier.

Découvrez tout ce qui se fait de mieux en local pour bâtir, aménager et rénover votre maison !

Et toujours un espace enfants, un espace restauration, des animations et quelques surprises

Vendredi 1er octobre : de 14h00 à 19h00

Samedi 2 octobre : de 10h00 à 19h00

Dimanche 3 octobre : 10h00 à 17h30

