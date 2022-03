Salon de l’habitat durable Ploërmel, 26 mars 2022, Ploërmel.

Salon de l’habitat durable rue du Général Girault Salle des fêtes Ploërmel

2022-03-26 10:00:00 – 2022-05-07 18:30:00 rue du Général Girault Salle des fêtes

Ploërmel Morbihan Ploërmel

Près de 50 exposants proposent des solutions pour la rénovation et les économies d’énergie lors de ce salon de l’habitat durable, qui se déroule à la salle des fêtes de Ploërmel et sous chapiteau. Tous les secteurs d’activités autour de la maison sont présents, avec des nouveautés et des beaucoup d’entreprises locales.

10h à 18h30

