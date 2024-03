SALON DE L’HABITAT, DU BIEN-ÊTRE ET DU CONFORT DE LA MAISON Saint-Avold, vendredi 22 mars 2024.

Vendredi

Le salon est organisé par l’Association des Commerçants et Artisans de Saint-Avold, la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie et la Ville de Saint-Avold et propose 3000 m² d’exposition réservé à l’habitat et au bien-être à la maison. De plus, espace « marché du terroir » sous chapiteau à l’extérieur (gratuit).Tout public

3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Rue de la Piscine

Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est

