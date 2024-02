Salon de l’Habitat de Brive Brive-la-Gaillarde, vendredi 22 mars 2024.

Salon de l’Habitat de Brive Brive-la-Gaillarde Corrèze

Le Salon de l’Habitat de Brive rassemble tous les corps de métiers liés à l’habitat et vous permet de rencontrer directement les artisans de votre région.

Découvrir et s’informer respect de l’environnement, économie, sécurité… Quels que soient vos questions, vos projets, nos 140 exposants sont là pour vous répondre et vous accompagner dans vos choix.

Le 22, 23 et 24 mars de 9h30 à 19h. Entrée et parking gratuit. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 09:30:00

fin : 2024-03-24 19:00:00

Avenue du Président Kennedy

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@mcvcommunication.com

