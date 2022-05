Salon de l’Habitat Crépy-en-Valois, 21 mai 2022, Crépy-en-Valois.

Salon de l’Habitat Crépy-en-Valois

2022-05-21 – 2022-05-22

Crépy-en-Valois Oise

Le Rotary Club de Crépy en Valois organise samedi 21 et dimanche 22 mai, la 11ème édition du salon de l’Habitat du Valois, dans la salle Bernard Kindraich, à Crépy en Valois

Ce salon, ouvert de 10h à 18h, réunira 35 exposants professionnels de l’immobilier et du bâtiment.

L’entrée sera gratuite.

Une tombola sera organisée durant tout le week-end et de nombreux cadeaux seront à gagner.

Les fonds recueillis lors de cet événement serviront à offrir des cartables connectés permettant à des enfants malades de rester en contact avec leur classe et leurs enseignants et de poursuivre à distance leur scolarité.

Le Rotary Club de Crépy en Valois organise samedi 21 et dimanche 22 mai, la 11ème édition du salon de l’Habitat du Valois, dans la salle Bernard Kindraich, à Crépy en Valois

Ce salon, ouvert de 10h à 18h, réunira 35 exposants professionnels de l’immobilier et du bâtiment.

L’entrée sera gratuite.

Une tombola sera organisée durant tout le week-end et de nombreux cadeaux seront à gagner.

Les fonds recueillis lors de cet événement serviront à offrir des cartables connectés permettant à des enfants malades de rester en contact avec leur classe et leurs enseignants et de poursuivre à distance leur scolarité.

Le Rotary Club de Crépy en Valois organise samedi 21 et dimanche 22 mai, la 11ème édition du salon de l’Habitat du Valois, dans la salle Bernard Kindraich, à Crépy en Valois

Ce salon, ouvert de 10h à 18h, réunira 35 exposants professionnels de l’immobilier et du bâtiment.

L’entrée sera gratuite.

Une tombola sera organisée durant tout le week-end et de nombreux cadeaux seront à gagner.

Les fonds recueillis lors de cet événement serviront à offrir des cartables connectés permettant à des enfants malades de rester en contact avec leur classe et leurs enseignants et de poursuivre à distance leur scolarité.

mairie

Crépy-en-Valois

dernière mise à jour : 2022-05-17 par