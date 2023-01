Salon de l’Habitat Art Artisanat Gray Gray Catégories d’Évènement: Gray

Haute-Saône

Salon de l’Habitat Art Artisanat Gray, 28 avril 2023, Gray . Salon de l’Habitat Art Artisanat Halle Sauzay ile Sauzay Gray Haute-Saône ile Sauzay Halle Sauzay

2023-04-28 – 2023-04-28

ile Sauzay Halle Sauzay

Gray

Haute-Saône Ces derniers mois, plus que jamais nous avons eu le temps de prêter attention à nos lieux d’habitations, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Il n’est pas toujours simple de trouver les bonnes idées ou encore les professionnels susceptibles de concrétiser ses envies.

Inédit et de circonstances, c’est ainsi que le salon HAA a trouvé sa place.

Professionnels du bâtiment, de l’immobilier ou du paysage, architectes, décorateurs, designers, artisans d’art, notaires, prestataires de services… le HAA vous ouvre ses portes ! annelise.valluet@ville-gray.fr +33 3 84 65 69 08 ile Sauzay Halle Sauzay Gray

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Gray, Haute-Saône Autres Lieu Gray Adresse Gray Haute-Saône ile Sauzay Halle Sauzay Ville Gray lieuville ile Sauzay Halle Sauzay Gray Departement Haute-Saône

Gray Gray Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gray/

Salon de l’Habitat Art Artisanat Gray 2023-04-28 was last modified: by Salon de l’Habitat Art Artisanat Gray Gray 28 avril 2023 Gray Halle Sauzay ile Sauzay Gray Haute-Saône Haute-Saône

Gray Haute-Saône