Salon de l’habitat 2022 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Salon de l’habitat 2022 Villeneuve-sur-Lot, 4 mars 2022, Villeneuve-sur-Lot. Salon de l’habitat 2022 Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot

2022-03-04 – 2022-03-06 Parc des expositions Avenue de Fumel

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne EUR Salon regroupant l’ensemble des professionnels des secteurs d’activité de l’habitat (construction, rénovation, toutes énergies, mobilier, déco, aménagement extérieur et intérieur…). Salon regroupant l’ensemble des professionnels des secteurs d’activité de l’habitat (construction, rénovation, toutes énergies, mobilier, déco, aménagement extérieur et intérieur…). +33 6 81 66 83 69 Salon regroupant l’ensemble des professionnels des secteurs d’activité de l’habitat (construction, rénovation, toutes énergies, mobilier, déco, aménagement extérieur et intérieur…). Salon de l’Habitat

Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Parc des expositions Avenue de Fumel Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Salon de l’habitat 2022 Villeneuve-sur-Lot 2022-03-04 was last modified: by Salon de l’habitat 2022 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 4 mars 2022 Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne