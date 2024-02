Salon de l’événementiel et du mariage Espace André Lejeune Guéret, samedi 5 octobre 2024.

Salon de l’événementiel et du mariage Espace André Lejeune Guéret Creuse

Salon du mariage et des réceptions organisé par la Cpme Creuse avec le soutien de la Ville de Guéret, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Creuse CCI, la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret et du CIC. Tout pour organiser une fête ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05

fin : 2024-10-06

Espace André Lejeune Avenue René Cassin

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

L’événement Salon de l’événementiel et du mariage Guéret a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Grand Guéret