Salon de l’étudiant du Pays Basque Biarritz, 27 novembre 2021, Biarritz. Salon de l’étudiant du Pays Basque 2021-11-27 09:00:00 – 2021-11-27 17:00:00 Rue de Pitchot Halle d’Iraty

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Vous êtes lycéen, élève de classe préparatoire, étudiant ou titulaire d’un bac + 1, + 2 ou + 3 ? Parents ou professionnels de l’éducation ? Vous ne savez pas quelle formation choisir ? Pour quelles filières ? Pour quels métiers ?

Vous hésitez entre l’université, une école de commerce ou d’ingénieur, une école spécialisée ?

Études courtes ou longues, professionnelles ou généralistes ?

Études en formation initiale ou en alternance ?

Vous vous demandez quelle option prendre au lycée ?

visuel organisateur dernière mise à jour : 2021-10-18 par

