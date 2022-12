Salon de l’étudiant Dijon, 6 janvier 2023, Dijon .

Salon de l’étudiant

3 Boulevard de Champagne Parc des Expositions de Dijon Dijon Côte-d’Or Parc des Expositions de Dijon 3 Boulevard de Champagne

2023-01-06 – 2023-01-07

Parc des Expositions de Dijon 3 Boulevard de Champagne

Dijon

Côte-d’Or

Cet événement incontournable, organisé en partenariat avec la Région Académique Bourgogne Franche-Comté, la ville de Dijon, la Métropole de Dijon, l’Université de Bourgogne, l’Onisep et la Ville et Métropole de Dijon, aura lieu au Parc des Expositions de Dijon le vendredi 6 et le samedi 7 janvier 2023, de 9h00 à 17h00.

Quelles poursuites d’études après le bac ? Quel parcours dans l’enseignement supérieur est le plus adapté à votre profil ? Quelles études pour quels métiers ?

Profitez de cette journée pour rencontrer les acteurs incontournables de la formation de votre région. Renseignez-vous sur les études et les métiers qui s’offrent à vous. Pour affiner votre projet d’orientation, vous pouvez également assister aux conférences thématiques qui constituent une réelle occasion de rencontrer des spécialistes de la formation et d’échanger avec eux.

Ce salon s’adresse :

– aux lycéens concernés par l’élaboration, la mise en œuvre d’un projet d’orientation et la découverte

de Parcoursup,

– aux étudiants souhaitant se réorienter, poursuivre leurs études après un bac +2/+3 ou affiner leurs

choix d’orientation,

– aux parents et aux enseignants qui accompagnent les jeunes dans leurs choix d’études et de

métiers.

Préparez votre visite sur le salon en ligne : découvrez la liste des exposants, le programme des

conférences et le contenu du salon.

Personnalisez votre parcours de visite : sélectionner les conférences auxquelles vous souhaitez assister,ajouter les exposants en favori que vous souhaitez rencontrer ! À vous de jouer !

Pour plus d’informations et télécharger votre invitation gratuite et obligatoire, rendez-vous sur : https://bit.ly/DIJON-SE-23

Bonne visite !

promosalons@letudiant.fr https://salon-de-l-etudiant-dijon.salon.letudiant.fr/

Parc des Expositions de Dijon 3 Boulevard de Champagne Dijon

dernière mise à jour : 2022-12-21 par