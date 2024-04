Salon de l’Érotisme Limoges Parc des Expositions Limoges, vendredi 20 septembre 2024.

Salon de l’Érotisme Limoges Parc des Expositions Limoges Haute-Vienne

De 16h à 01h vendredi, samedi et de 14h à 19h le dimanche.

Le Salon de l’Érotisme de Limoges est de retour avec un nouvel organisateur pour une expérience unique et stimulante qui promet d’éveiller tous vos sens. Cette année, célébrez la diversité de l’érotisme dans toutes ses formes, en mettant en avant l’art, la culture, l’éducation et le plaisir. Trois jours d’exploration et de découverte dans un environnement sûr et respectueux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-20 16:00:00

fin : 2024-09-21 01:00:00

Parc des Expositions Boulevard Robert Schuman

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@eroticshow.fr

L’événement Salon de l’Érotisme Limoges Limoges a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Limoges Métropole