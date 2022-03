SALON DE L’ENVIRONNEMENT Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Cette année vous êtes invités à venir découvrir le salon Biodi’vert’cité !

Aujourd’hui, la préservation de l’environnement est au cœur de l’actualité, les étudiants souhaitent vous faire découvrir la nature au cœur de la ville sous un angle que vous n’avez jamais vu. Vous êtes passionnés par la nature, ou bien vous êtes curieux et vous souhaitez découvrir le monde qui vous entoure, alors ce salon est fait pour vous ! Sur ce salon seront présentées des expositions, des animations, des interventions de professionnels ainsi que de nombreuses autres activités sur le thème de la biodiversité à Toulouse métropole. ÉCOLE DE LA GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE 8 Port Saint-Sauveur Toulouse

