Hérault

SALON DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE Béziers, 16 octobre 2021, Béziers. SALON DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE 2021-10-16 10:00:00 – 2021-10-17 19:00:00

Béziers Hérault Un peu plus de 40 exposants vous attendent pour le salon Environnement et Santé.

Conférences et animations prévues tout au long du week-end.

Événement organisé par l’association OMESC.

dernière mise à jour : 2021-08-30

