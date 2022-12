Salon de l’environnement édition 2023 Aix-en-Provence, 11 mars 2023, Aix-en-Provence .

Salon de l’environnement édition 2023

350 Avenue du Club Hippique Campus Diderot Education Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Campus Diderot Education 350 Avenue du Club Hippique

2023-03-11 10:00:00 – 2023-03-11 18:00:00

Organisé tous les ans, dans la ville d’Aix-en-Provence, par les étudiants en Ecole de Gestion et Protection de la Nature (EGPN), cet évènement est l’occasion d’en apprendre davantage sur les actualités et le progrès du moment.



Celui-ci est un outil de sensibilisation pour les petits et grands, professionnels ou simples curieux, afin d’échanger et d’accompagner le grand public à travers un monde en perpétuel changement.



Cette année le thème du salon est consacré à l’eau, une ressource vitale / essentielle à protéger. Cette aventure se déroule au cœur même du Campus Diderot Éducation.



Ce Salon a pour objectif la sensibilisation du grand public et des scolaires de primaires ou de collèges.



Dans ce cadre, les étudiants proposent d’échanger avec nos exposants et intervenants (la LPO, Nostà Mar, le CEN PACA, Le Canal de Provence (SCP), SeaSheperd…) pouvant proposer des conférences et des animations ludiques pour ces publics sur ce thème : lutte contre la pollution, préservation de la biodiversité aquatique, économies d’eau, l’éducation à l’environnement…

Les étudiants en 3e année de Bachelor de Gestion et Valorisation Naturaliste à l’EGPN (Ecole de Gestion et Protection de la Nature) ont choisi le thème de l’eau pour leur Salon de l’environnement.

salondelenvironnementaixenprov@gmail.com +33 7 82 62 99 99 https://egpnsalon.wordpress.com/

