Salon de l’environnement 2024 sur le thème de la forêt, de l’infiniment petit à l’infiniment grand Campus Diderot EGPN (École en Gestion et Protection de la Nature) Aix-en-Provence, vendredi 8 mars 2024.

L’EGPN du campus Aix-Marseille est heureuse de vous accueillir pour la 7e édition du salon de l’environnement organisé par les étudiants de 3e année de Bachelor Gestion et Valorisation Naturaliste.

C’est l’occasion de présenter au public le cycle de la forêt, du sol à son état le plus abouti, la forêt primaire.

Sera abordée, entre autres la question de la place du loup dans nos forêts. Et vous vivrez également une expérience immersive qui viendra éveiller vos sens.

Pour cette édition le parrain du salon est Marc-André Selosse, Professeur du Musée National Histoire Naturelle (MNHN) à Paris. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 10:00:00

fin : 2024-03-09 18:00:00

Campus Diderot EGPN (École en Gestion et Protection de la Nature) 350 avenue du club Hippique

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur berengere.hajem@egpn.fr

