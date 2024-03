Salon de l’environnement 2024 Diderot Education Bordeaux, vendredi 8 mars 2024.

Salon de l’environnement 2024 Salon de l’environnement de l’EGPN, sur le thème de la Biodiversité. Organisé sur deux jours, cet évènement sera animé par des conférences, des animations et des stands. 8 et 9 mars Diderot Education Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T09:00:00+01:00 – 2024-03-08T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T09:00:00+01:00 – 2024-03-09T17:00:00+01:00

Une quatrième édition à Bordeaux

Pour la quatrième édition du Salon de l’environnement de l’EGPN, les étudiants de troisième année ont choisi le thème de la Biodiversité. Organisé sur deux jours, cet évènement est dédié à la sensibilisation de la population et de la jeune génération à la préservation du monde vivant. Pour ce faire, le salon accueille une dizaine d’acteurs du monde de l’environnement et leur donne l’occasion d’échanger et de présenter leurs projets.

Ce salon se tiendra les vendredi et samedi, 8 et 9 mars 2024 au sein du campus situé sur les boulevards de Bordeaux, au 64 Boulevard George V, Bordeaux, de 9h à 17h.

Au programme du Salon

Des stands, conférences et animations seront tenus tous au long de l’évènement. Les associations LPO, Terre et Océan et Tous aux abris, le bureau d’études Envolis, une écologue et expert naturaliste “Marion Walbott” et des représentants de l’INRAE ou encore ADN Conférence seront présents sur le salon.

7 conférences viendront rythmer le salon. Plusieurs sous-thèmes y seront abordés tels que “La biodiversité dans la vallée du Ciron”, présenté par Alexis Ducousso, “Le projet Spipoll-Bordeaux-Métropole”, animé par Frédéric Revers ou encore le conférencier Bruno Wisniewski qui présentera une chronique nature.

Infos pratiques

L’événement est gratuit et accessible au grand public.

Accès via les bus 4, 9, 20 et 86 (arrêt : Barrière de Pessac) et à 10 min à pied du tram B (arrêt : barrière saint-genès) et 14 min à pied du tram A (arrêt : stade chaban-delmas).

Diderot Education 64 boulevard George V Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine projet.ecole.egpn@gmail.com 06 38 50 9796

salon environnement

Affiche salon de l’environnement 2024