CCI Pau Béarn,, le jeudi 7 avril à 14:00

La CCI Pau Béarn et l’ensemble de ses partenaires experts de la Création Reprise d’entreprise donnent rendez-vous aux futurs chefs d’entreprise, ainsi qu’aux porteurs d’idées et de projets, jeudi 7 avril à la CCI, à Pau., pour des échanges et des conseils personnalisés. Démarche de création, étude de marché, statuts juridiques et sociales… venez poser toutes vos questions !

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T19:00:00

