L’exposition est ouverte au public féru d’histoire locale et régionale, aux amateurs de livres, plan et documents anciens.. On peut s’y renseigner ou échanger sur une généalogie déjà entreprise ou pour connaître les démarches à suivre pour débuter sa filiation. Durant cette journée, le public aura notamment l’occasion de rencontrer des associations de généalogie du Dunkerquois, de l’Audomarois, de l’ Artois…

Entrée libre

Après une interruption de 2 ans dûe au covid, l’Association de Généalogie Gravelines organise son salon de l’Edition Historique Régionale et de Généalogie en partenariat avec la ville de Gravelines. Scène Vauban Arsenal de Gravelines Gravelines Nord

2022-04-24T09:30:00 2022-04-24T18:00:00

