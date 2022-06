Salon de le petite édition d’artiste, Multiples #17 Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: 29600

Morlaix 29600 Comme chaque année depuis 17 ans, l’association Les Moyens du Bord organise un rendez-vous autour de la petite édition d’artiste.

Issu d’une volonté de promouvoir des œuvres originales davantage accessibles que des pièces uniques, MULTIPLES offre une occasion unique de découvrir le multiple d’artiste sous toutes ses formes : livres d’artiste, gravures, estampes, sérigraphies, vidéos, etc.

Comme chaque année depuis 17 ans, l'association Les Moyens du Bord organise un rendez-vous autour de la petite édition d'artiste.

Issu d'une volonté de promouvoir des œuvres originales davantage accessibles que des pièces uniques, MULTIPLES offre une occasion unique de découvrir le multiple d'artiste sous toutes ses formes : livres d'artiste, gravures, estampes, sérigraphies, vidéos, etc.

À travers un salon, mais également une programmation d'expositions, de rencontres, d'ateliers, le week-end des 29&30 octobre 2022 vous offrira de nombreux temps de découverte dans différents sites du territoire : le pôle culturel LE ROUDOUR, des lieux du centre ville de Morlaix et la Manufacture des Tabacs où est installée l'association Les Moyens du Bord lesmoyensdubord.mdb@gmail.com +33 2 98 88 25 62 http://lesmoyensdubord.free.fr/

