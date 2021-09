Le Sequestre Parc des expositions Le Sequestre, Tarn Salon de l’automobile Parc des expositions Le Sequestre Catégories d’évènement: Le Sequestre

Salon de l’automobile Parc des expositions, 5 novembre 2021, Le Sequestre. Salon de l’automobile

du vendredi 5 novembre au lundi 8 novembre à Parc des expositions

Rendez-vous automnal incontournable pour ceux qui ne veulent pas rater les dernières nouveautés, que ce soit les véhicules particuliers de prestige, les voitures familiales, les véhicules utilitaires, sans oublier les véhicules industriels, les voitures sans permis et les camping- cars. Cette offre déjà large sera complétée par une surface à l’avant du Parc, entièrement dédiée aux véhicules d’occasion. Alors n’hésitez plus, vous avez le choix : après le travail, en soirée, venez prendre le temps de visiter le salon ! Ou en famille tout au long du week-end ! Les concessionnaires tarnais vous attendent ! Les exposants : Concessionnaires autos représentant plus d’une vingtaine de marques Concessionnaires véhicules sans permis Concessionnaires véhicules utilitaires et industriels Spécialistes de la préparation de véhicules et du vitrage automobile Professionnel du camping car Le salon de l’automobile d’Albi se tiendra du 5 au 8 Novembre 2021. Parc des expositions Le Séquestre Le Sequestre Tarn

2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T20:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T20:00:00;2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T20:00:00;2021-11-08T10:00:00 2021-11-08T20:00:00

