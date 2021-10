Salon de l’Auto Rotary Club Salle Cuiry, 6 novembre 2021, Gien.

du samedi 6 novembre au dimanche 7 novembre à Salle Cuiry

Venez nombreux à la salle CUIRY découvrir, sur une surface de 2 700 m2, les dernières nouveautés des constructeurs automobiles, différents constructeurs de vélos, des motos, mais aussi des équipementiers et accessoiristes.Seront également présents des professionnels des assurances et des auto-écoles pour vous renseigner sur leurs services. Vous pourrez aussi voir des véhicules anciens, des démonstrations de modélismes, ainsi que la possibilité de vous mesurer aux plus grands sur jeux vidéo. Le tout sera complété par une animation musicale, avec présence de pin-up et dandy, et enfin tenue de stands vintage (vêtements et accessoires vintage, mobiliers et luminaires vintage). Alors n’hésitez plus, venez nous voir et faites vous plaisir. Il y aura de nombreuses surprises et lots à gagner.

Ca y est, le salon de l’Avenir Automobile de Gien arrive !!! LE Grand évènement Automobile bisannuel de GIEN.

Salle Cuiry Rue Georges Brassens, Gien Gien



2021-11-06T09:00:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-07T09:00:00 2021-11-07T18:00:00