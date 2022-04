Salon de l’auto Martigues, 22 octobre 2021, Martigues.

Salon de l’auto Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues

2021-10-22 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-24 19:00:00 19:00:00 Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône

5 5 150 véhicules neufs et 150 véhicules d’occasion immatriculés depuis plus de 3 mois sur l’esplanade extérieure.

Véhicules électriques, hybrides, sans permis et utilitaires.



Ce salon est organisé en partenariat avec l’ensemble des concessionnaires automobiles ayant compétence sur le territoire des Bouches-du-Rhône.

C’est le rendez-vous annuel incontournable des amateurs d’automobiles.

Durant 3 jours et sur 4 800 mètres d’exposition, toutes les nouveautés des grandes marques sont réunies

Le salon de l’auto a ouvert ses portes pour la première fois en octobre 1985.

lahalle@ville-martigues.fr +33 4 42 44 35 35

dernière mise à jour : 2021-09-29 par Office de Tourisme de Martigues