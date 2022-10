Salon de l’Auto La Selle-en-Luitré La Selle-en-Luitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2022-10-22 09:30:00 – 2022-10-24 18:30:00

Ille-et-Vilaine La Selle-en-Luitré La 8e édition du Salon de l’auto de Fougères se déroulera du 22 au 24 octobre à l’espace Aumaillerie. Avec dix-neuf marques représentées, les voitures électriques et hybrides seront à l’honneur cette année. Entrée : 3.50 par adulte. Gratuit pour les moins de 18 ans. +33 2 99 94 50 34 Espace Aumaillerie 1 Rue Louis lumières La Selle-en-Luitré

dernière mise à jour : 2022-10-13 par OT – FOUGERES

