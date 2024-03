Salon de l’Autisme Île-de-France Salle Jacques Brel Gonesse, vendredi 12 avril 2024.

Salon de l’Autisme Île-de-France Rejoignez-nous à notre troisième édition pour parents et professionnels avec des conférences, des animations et des institutions, associations et professionnels en tant qu’exposants ! Vendredi 12 avril, 09h30 Salle Jacques Brel Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T09:30:00+02:00 – 2024-04-12T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T09:30:00+02:00 – 2024-04-12T17:00:00+02:00

L’association Autism’Action organise le 12 avril 2024 à Gonesse, dans le Val d’Oise, le Salon de l’Autisme. Cette troisième édition, qui s’adresse aux familles de la région Ile-de-France, se déroulera dans la salle Jacques Brel de la ville de Gonesse.

Ce salon, organisé chaque année par les bénévoles de l’association, permet aux proches et aux familles de rencontrer en un même lieu des professionnels du secteur proposant des outils pour les TSA, mais aussi d’échanger entre parents et de rencontrer d’autres associations.

Plusieurs conférences seront également proposées au public. Elles seront dédiées, au parcours des familles, en partant du diagnostic jusqu’à la prise en charge par des professionnels, tout en prenant en compte la dimension socio-culturelle des familles. Ces conférences seront animées par des professionnels reconnus dans le monde de l’autisme, à l’image de Daoud Tatou (Éducateur spécialisé dans l’autisme ayant inspiré le film « Hors Normes », d’Olivier Nakache et Eric Toledano) et du Dr Djéa Saravane, spécialisé dans la prise en charge de la douleur chez les TSA.

« Unissons-nous pour l’Autisme ! » en réunissant tous les différents acteurs du monde de l’Autisme, les familles et professionnels pourront avoir des réponses et informations sur les dernières recherches sur l’Autisme ainsi qu’une meilleure connaissance des recommandations sur les bonnes pratiques professionnelles.

Salle Jacques Brel 5 Rue du Commandant Maurice Fourneau, 95500 Gonesse Gonesse 95500 Val-d’Oise Île-de-France

salon autisme