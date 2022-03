Salon de l’autisme 2022 Parvis de la salle Jacques Brel Gonesse Catégories d’évènement: Gonesse

Val-d'Oise

Salon de l’autisme 2022 Parvis de la salle Jacques Brel, 26 mars 2022, Gonesse. Salon de l’autisme 2022

Parvis de la salle Jacques Brel, le samedi 26 mars à 10:00

Retrouvez lors de ce salon des expositions, des conférences, des buvettes, des stands d’activités et des animations. Des ateliers de sensibilisations à l’autisme seront animés par le Service Sante de la ville de Gonesse. Un atelier d’information sera animé par un cabinet de conseil expert en gestion du patrimoine et plein d’autres ateliers… Retrouvez le planning des conférences du salon : * 10h30 avec Dr Djea Saravane sur les troubles asymptomatiques * 11h30 avec Nora Virton et Florian Houri sur le développement de l’autonomie * 13h30 avec Laura Rousse sur l’insertion professionnelle des personnes TSA en entreprise * 14h30 avec Daoud Tatou et Fatma Mamouni sur l’accompagnement des autistes adultes sévères * 15h30 avec Manon Pape sur l’approche sensorielle chez les TSA * 16h30 avec Diakité Hawa, Directrice Générale d’autism’action pour un discours de remerciement Pass vaccinal et port du masque obligatoire

Entrée Gratuit

Pour la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, unissons-nous ! Rendez-vous le 26 mars de 10h à 18h à la salle Jacques Brel à Gonesse Parvis de la salle Jacques Brel 5 rue du Commandant Maurice Fourneau à Gonesse Gonesse Moulin des Marais Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gonesse, Val-d'Oise Autres Lieu Parvis de la salle Jacques Brel Adresse 5 rue du Commandant Maurice Fourneau à Gonesse Ville Gonesse lieuville Parvis de la salle Jacques Brel Gonesse Departement Val-d'Oise

Parvis de la salle Jacques Brel Gonesse Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gonesse/

Salon de l’autisme 2022 Parvis de la salle Jacques Brel 2022-03-26 was last modified: by Salon de l’autisme 2022 Parvis de la salle Jacques Brel Parvis de la salle Jacques Brel 26 mars 2022 Gonesse Parvis de la salle Jacques Brel Gonesse

Gonesse Val-d'Oise