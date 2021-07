Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Salon de l’Artisanat et du bien-être Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Seine-Maritime

Salon de l’Artisanat et du bien-être Forges-les-Eaux, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Forges-les-Eaux. Salon de l’Artisanat et du bien-être 2021-09-11 – 2021-09-11 Halle au Beurre Avenue des Sources

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Les 11 et 12 septembre 2021, rendez-vous à la Halle au Beurre de Forges-les-Eaux pour le premier salon de l’artisanat et du bien être. L’occasion de découvrir les nouveautés du moment qui font ou vont faire le buzz. 25 exposants passionnés de mode, beauté, décoration, bien-être, écologie et bien entendu la gourmandise vous accueilleront. Un salon convivial et festif à ne surtout pas rater, l’occasion de passer un agréable moment en famille ou entre amis. L’entrée du salon est gratuite pour tous. Un parking gratuit à proximité. Les 11 et 12 septembre 2021, rendez-vous à la Halle au Beurre de Forges-les-Eaux pour le premier salon de l’artisanat et du bien être. L’occasion de découvrir les nouveautés du moment qui font ou vont faire le buzz. 25 exposants passionnés de… +33 6 88 53 09 54 Les 11 et 12 septembre 2021, rendez-vous à la Halle au Beurre de Forges-les-Eaux pour le premier salon de l’artisanat et du bien être. L’occasion de découvrir les nouveautés du moment qui font ou vont faire le buzz. 25 exposants passionnés de mode, beauté, décoration, bien-être, écologie et bien entendu la gourmandise vous accueilleront. Un salon convivial et festif à ne surtout pas rater, l’occasion de passer un agréable moment en famille ou entre amis. L’entrée du salon est gratuite pour tous. Un parking gratuit à proximité. dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Forges-les-Eaux Adresse Halle au Beurre Avenue des Sources Ville Forges-les-Eaux lieuville 49.61182#1.54361