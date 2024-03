Salon de l’Artisanat et de l’Habitat Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie, samedi 27 avril 2024.

Les acteurs économiques du Piémont Oloronais propose le salon de l’artisanat et de l’habitat pour sa 12ème édition.

Rendez-vous avec des entreprises locales et leurs savoir-faire dans les domaines de l’habitat et de l’artisanat.

Durant tout le week-end, venez découvrir les solutions d’aménagement intérieur ou extérieur, de travaux de construction et de rénovation, de décoration. Vous pourrez également rencontrer des pavillonneurs et des agences immobilières.

Avec la participation de la plate-forme énergétique. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Espace Laulhère 28 Rue de Rocgrand

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

