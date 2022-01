Salon de l’apprentissage et de l’alternance Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai Bas-Rhin EUR La Communauté de Communes du Pays de Ste Odile, la ville d’Obernai et Pôle Emploi de Molsheim vous invitent à participer au Salon de l’Alternance et de l’apprentissage.

Du CAP à Bac+5, trouvez votre formation et décrochez un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Rencontrez des entreprises et des professionnels de l’emploi. N’oubliez pas votre CV !

Les professionnels peuvent réserver un stand en remplissant le coupon de réponse dans ‘Documents à télécharger’ puis en le retournant à Mme Verlet avant le 3 février.

