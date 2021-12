Salon de l’Apprentissage, de l’Alternance & des Métiers Parc des expositions de Rouen, 26 février 2022, Le Grand-Quevilly.

Salon de l’Apprentissage, de l’Alternance & des Métiers

Parc des expositions de Rouen, le samedi 26 février 2022 à 09:00

**Vous êtes lycéen, étudiant ou titulaire d’un bac + 1, + 2 ou + 3 ?** * Vous hésitez sur la formation à choisir, vers quelle filière vous orienter ? * Vous souhaitez découvrir un panel de métiers ? * Vous hésitez entre études courtes ou longues, professionnelles ou généralistes ? * Études en formation initiale ou en alternance ? * Vous vous demandez quelle option prendre au lycée ? * Comment candidater sur Parcoursup ? * Vous souhaitez vous réorienter pour l’année prochaine ? **Parents ou professionnels de l’éducation ?** * Vous souhaitez accompagner un jeune dans son projet d’orientation ? * Quelles possibilités et quelles études s’offrent à lui ? **Que faire au Salon ?** * Rencontrez des professionnels de l’orientation * Echangez avec des étudiants et des représentants d’écoles et de formations * Assistez aux conférences de l’Etudiant et poser toutes vos questions * Aux entrées du salon, récupérez gratuitement le Hors-Série de l’Etudiant spécial Parcours sup Rendez-vous au Salon apprentissage, alternance et métiers de Rouen de **9h à 17h au Parc Expo de Rouen** !

Inscription gratuite / Parking gratuit de 4 200 places

Le Salon de l’Apprentissage, de l’Alternance & des Métiers a lieu au Parc des Expositions de Rouen le samedi 26 février 2022 !

Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T17:00:00