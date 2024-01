Salon de l’apprentissage Campus François d’Assise Bordeaux, mercredi 3 avril 2024.

Vous êtes à la recherche d’une formation ? Vous voulez découvrir les différentes filières d’apprentissage et rencontrer des professionnels qui recrutent en apprentissage ? Au programme, un parcours vous permettant de découvrir :

Plus de 150 formations du CAP au diplôme d’ingénieur en apprentissage

✅Plus de 50 offres en apprentissage avec des entreprises du territoire ️Des espaces ludiques pour découvrir l’apprentissage, perfectionner tes entretiens (atelier recherche d’emploi), ton CV (atelier refonte du CV) et ta présentation (mise en situation)

➡️ Au bout de cette expérience unique un entretien avec nos entreprises partenaires !

On vous attend nombreux

lien inscription https://yurplan.com/events/Salon-de-l-apprentissage/114475

Campus François d'Assise 13 rue des gamins Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

