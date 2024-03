SALON DE L’ALTERNANCE PROMEO PROMEO Senlis, samedi 16 mars 2024.

SALON DE L’ALTERNANCE PROMEO PROMEO, la Grande École de l’Alternance, vous ouvre ses portes pour une matinée dédiée à l’alternance et à votre avenir professionnel avec la présence de nombreuses entreprises. Samedi 16 mars, 09h00 PROMEO Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T13:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T13:00:00+01:00

PROMEO organise son salon de l‘alternance dédié aux jeunes mais aussi à tous les publics souhaitant :

• Découvrir les métiers techniques de l’industrie et tertiaires

• S’inscrire à une formation qualifiante ou diplômante

• Accéder aux plus de 600 offres de recrutement en alternance de nos entreprises partenaires

• Rencontrer plus de 200 entreprises présentes qui recrutent en alternance

PROMEO 1 avenue Eugene Gazeau, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

alternance emploi

PROMEO