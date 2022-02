Salon de l’alternance Parc des Expositions Rennes Aéroport Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Parc des Expositions Rennes Aéroport, le samedi 26 février à 09:00

Samedi 26 février 2022 de 9h00 à 17h00 au Parc Expo de Rennes St-Jacques. ————————————————————————- L’alternance à l’Université de Rennes 1, c’est près de 100 diplômes proposés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Retrouvez nous sur le stand de l’Université de Rennes 1 pour en savoir +. ►[**Inscription en ligne**](https://www.letudiant.fr/etudes/salons/inscription-hybride/salon-apprentissage-alternance-et-metiers-7.html)

Gratuit sur inscription

