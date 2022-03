SALON DE L’ALTERNANCE MIAP Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

SALON DE L'ALTERNANCE MIAP Verdun, 30 mars 2022, Verdun.

2022-03-30 14:00:00 – 2022-03-30 17:00:00

Verdun Meuse Avec plus de 80 partenaires participants, cette troisième édition du Salon de l’Alternance a pour principal objectif de faciliter l’information et sensibiliser à l’Alternance, avec la présence d’entreprises, de centres de formations mais également l’instauration de mises en situation (lunettes à réalité virtuelle, simulateurs,…). Venez à votre CV afin de découvrir ou confirmer votre projet en Alternance, avec de nombreuses offres à pourvoir sur le territoire, et ce, sur l’ensemble des secteurs d’activités. Rendez-vous le 30 Mars 2022 de 14h à 17h au sein de la salle Vannier à Verdun. Un jeu concours sera proposé sur place, proposé à tout participant à ce salon de l’Alternance. +33 3 29 86 25 26 © MLNM

