Salon de l’Alliance Mariage et Pacs 2022, 24 septembre 2022 10:00, Muret. Faites le plein de bonne humeur et de nouvelles tendances au Salon de l’Alliance Mariage et Pacs ! Depuis 12 ans, le Salon de l’Alliance Mariage et Pacs, c’est LA référence en matière d’organisation de mariage avec plus de 60 professionnels du mariage référencés pour l’excellence de leur savoir-faire et leur savoir-être. Des prestataires emblématiques du mariage côtoient de jeunes entreprises innovantes, des créateurs et des artisans ; ils sont tous réunis par leur passion du métier, l’envie et la volonté d’accompagner les futurs mariés dans l’aventure de leur vie. Le Salon de l’Alliance Mariage et Pacs, c’est une ambiance authentique, conviviale et chaleureuse jamais égalée. Une visite no-stress à la découverte des prestations proposées par les exposants référencés, l’occasion de tout goûter, de tout tester et de repartir avec un mariage clé-en-main, c’est l’Evénement Good Mood en Midi-Pyrénées ! #SAVETHEDATE >> Samedi 24 & dimanche 25 Septembre 2022 Le Salon de l’Alliance Mariage et Pacs | Salle Horizon Pyrénées Muret (31) #HAVEFUN Présentation des collections Mariage 2023 avec 2 défilés par jour à 14h et à 17h. Animations | Ateliers | Dégustations #MORE Parking gratuit sur place. Espace dédié pour les kids qui sont nos invités (entrée gratuite -16ans). Accessible Personnes à mobilité réduite. Restauration prévue sur place. Entrée sur place >> 5€ // Prévente sur le web : 3€ Jusqu’au 1er Septembre, recevez votre invitation sur simple inscription ! Dress Code >> Votre plus beau sourire ;-)

