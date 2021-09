(Salon de l’Agriculture Paysanne) – Verts de terre Parc Joseph Sanguedolce, 12 septembre 2021, Saint-Étienne.

Salon de l’Agriculture Paysanne – Verts de terre ———————————————— Le dimanche 12 septembre 2021 à St Étienne dès 10h Parc Sanguedolce – Parc du Puits Couriot _**Au programme**_ _: marché paysan, des conférences-débats, le village de l’Agriculture paysanne et tous ses stands et ses animations, une partie librairie et bien d’autres activités ! Verts de terre pour les enfants : un chapiteau leur est entièrement dédié avec un atelier cuisine et de nombreuses autres animations tout au long de la journée. Restauration : servie de 11h30 à 14h30, Prix : 12€ (végétarien : 10€) / en continu sur la journée : frites paysannes, crêpes et rafraîchissements._ _Toutes nos associations du Treuil : la Conf’, l’ADDEAR, Solidarité paysans, Accueil paysans et les Amis du Treuil auront leur stand !_ PROGRAMME DES ATELIERS. Ils auront lieu sur le stand de l’addear, vers celui de la Conf’, des Amis du Treuil et de Solidarité paysans. 10h20 – Le test agricole, késako ? Se tester avant de s’installer : témoignages de porteur.ses de projet et d’accompagnatrices Personnes en test, ETAMINE, ADDEAR 11h20 – Abattage des animaux sur leur lieu de vie: pourquoi pas à la ferme ? Se réapproprier l’abattage et redonner du sens au métier d’éleveur Paysan.nes, ADDEAR, Confédération paysanne 12H20 – Devenir fermier Terre de Liens Groupe Terre de Liens 12h20 – OGM et OGM cachés, de quoi parlons-nous ? Quels impacts sur l’environnement et quelles alternatives ? Confédération paysanne, sur notre stand. 14h – Avancées et droits acquis par les Paysannes Une approche historique, pour penser demain Paysan.nes, ADDEAR 15h – Notre pain est politique, notre farine aussi Des blés paysans aux papilles : alternatives à l’industrie boulangère ADDEAR, de la Ferme au Quartier 16h – Regards croisés sur l’accompagnement par les pairs Accompagner les paysans en difficulté Repenser la relation soignant – soigné grâce aux jardins de santé Solidarité Paysans 42, Danaecare, ADDEAR 17h – Rencontrer des paysans Les Amis du Treuil

Avec pas sanitaire à l’entrée pour les plus de 17 ans

Marché paysan, conférences-débats, animations …

Parc Joseph Sanguedolce 2 Boulevard Pierre Mendès-France 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire



2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T19:00:00