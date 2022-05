Salon de l’agriculture des Côtes d’Armor Saint-Brieuc, 20 mai 2022, Saint-Brieuc.

Salon de l’agriculture des Côtes d’Armor Rue Pierre de Coubertin Palais des congrès Saint-Brieuc

2022-05-20 – 2022-05-20 Rue Pierre de Coubertin Palais des congrès

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Au programme :

– Animations pour les petits et grands ( découverte salle de traite, fabrication de beurre, baptêmes conduite tracteur, ateliers culinaires… )

– Concours bovins et équins dont concours régional Prim’Holstein ( les 2 jours )

– De nombreux animaux, environ 500 ( bovins, chevaux, ânes, moutons, chèvres… )

– Exposants

– Expositions

– Marché de producteurs (le samedi)

– Espace formation et emploi

– Buvette et restauration sur place

– …

Deux journées dédiées à un public :

Vendredi 20 mai ( journée scolaire )

Samedi 21 mai ( journée grand public )

https://salon-agriculture-cotesdarmor.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-28 par